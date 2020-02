Schon wieder! In Oberösterreich kehrt keine Ruhe ein - nach neun Brandstiftungen in zwei Wochen gab’s am Freitagabend den nächsten Alarm: Ein Unbekannter zündete im Keller der Wirtschaftskammer und des Wirtschaftsförderungsinstitutes (Wifi) in Wels Weihnachtsdeko an. 100 Personen mussten gerettet werden.