Der VfB Stuttgart hat sich in der 2. deutschen Bundesliga am Samstag mit einem Remis begnügen müssen. Der Mitfavorit für den Aufstieg kam beim FC St. Pauli in einer umkämpften Begegnung zu einem 1:1. Dank des Treffers von Mario Gomez rückte der VfB in der Tabelle auf den zweiten Platz vor.