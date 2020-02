Der Super-Bowl-Sonntag ist für viele Amerikaner das Highlight des Jahres. Über 100 Millionen Amis fiebern an den TV-Geräten mit den Stars der Kansas City Chiefs und San Francisco 49ers mit. Auch bei uns in Tirol steigt das Interesse an dieser Sportart Jahr für Jahr an. Private und öffentliche Football-Partys sind längst geplant und meist gut besucht. Für zusätzliches Interesse könnte im kommenden Jahr ein Tiroler sorgen.