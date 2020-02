Noch nichts bestätigt

Großbauer betonte schon 2017, dass sie vor allem der Staatsoperndirektion unter Dominique Meyer für die ehrenamtliche Funktion zur Verfügung stehen würde. Meyer verlässt die Staatsoper bekanntlich mit Saisonende in Richtung Mailänder Scala. Gerüchte um potenzielle Nachfolgerinnen für Großbauer poppten in der Sekunde nach Bekanntgabe ihres Rücktritts am 20. Jänner auf. Bestätigt wurden sie freilich offiziell nicht, genauso wenig wie das aktuell heißeste Gerücht.