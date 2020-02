High-Tech-Türschlösser

Am Stand der Firma „Pfeifer Fenster“ mit Sitz in Innsbruck kann man sich über moderne Türschlösser informieren, welche zum Beispiel durch den Fingerabdruck oder Gesichtserkennung geöffnet werden können - ein zusätzliches mechanisches System ist ebenfalls immer integriert. „Manche haben Angst vor der Technologie, einige lehnen den Fingerabdruck ab - der normale Schlüssel ist immer noch am beliebtesten“, so Elias Ploner Pfeifer.