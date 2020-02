Bürgermeister können selbst entscheiden

Diese Verschärfungen im Rahmen der Novelle des Tiroler Raumordnungsgesetzes greifen nicht nur bei Airbnb, sondern auch bei Freizeitwohnsitzen. „Das ist auch ein Beitrag zum leistbaren Wohnen in Tirol. Landesweit sind davon Tausende Wohnungen betroffen“, sagt Tratter. Vor allem in Innsbruck, wo Wohnen ja besonders teuer ist, werden Hunderte Wohnungen illegal via Airbnb vermietet.