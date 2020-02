Zwei Unbekannte, eine Frau und ein Mann, brachen am Samstagmorgen in den großteils zugefrorenen Reintaler See in Kramsach ein. Laut Zeugen retteten sich die beiden selbst ans Ufer - sie behaupteten, es gehe ihnen gut und gingen einfach davon. Als die Rettungskräfte eintrafen waren die beiden nicht mehr aufzufinden.