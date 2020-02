Andrea Limbacher hat sich am Samstag beim Ski-Cross-Weltcup in Megeve verletzt. Die Ex-Weltmeisterin blieb im kleinen Finale an einem Tor hängen und kam schwer zu Sturz. Die 30-Jährige wurde mit Schmerzen im linken Knie mit dem Akja abtransportiert und anschließend zur weiteren Abklärung nach Innsbruck gebracht. Das Ergebnis der Untersuchungen war vorerst noch offen, teilte der ÖSV mit.