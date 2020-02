„Riesige Glückwünsche an Novak Djokovic“, hatte der weiter 16-fache Gewinner von ATP-Turnieren im „On Court“-Interview zuerst Lob für den Gegner übrig. „Es ist unwirklich, was du tust. Du hast das Herrentennis auf ein neues Level geschickt. Ich bin froh, dass ich Teil dieser Reise bin, auch wenn es heute nicht ganz geklappt hat.“ Thiem vergaß auch nicht, an die Buschfeuer-Katastrophe in Australien zu erinnern. „Es gibt sehr viel wichtigere Sachen im Leben als das, was wir hier machen.“