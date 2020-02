Großbritannien hat die EU verlassen. Während Hunderte Brexit-Anhänger in London jubelten, wurde in Schottland gegen die Zwangsscheidung protestiert. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon kündigte noch in der Nacht auf Samstag an: „Schottland wird zum Herzen Europas als ein unabhängiges Land zurückkehren.“ Die schottische Nationalpartei SNP postete ein Video mit in riesigen Lettern an den Strand von Edinburgh geschriebenen Liebesgrüßen an die EU.