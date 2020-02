Seit 1992 in Begleitung am Parkett

Auch wenn seine Umgebung sich Sorgen um ihn macht, wird das kaum passieren. Seit 1992 stolziert die Wiener Society-Legende mit einem Prominenten an seiner Seite im Blitzlichtgewitter ins altehrwürdige Haus am Ring. Das wird er sich auch heuer nicht nehmen lassen. Sein „Premierengast“ war Harry Belafonte gewesen.