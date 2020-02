Trauriger Einsatz am Freitag für die Wiener Berufsfeuerwehr im Bezirk Floridsdorf: Die Einsatzkräfte entdeckten in einer brennenden Wohnung einen leblos in einem Rollstuhl sitzenden Mann. Für den 79-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Eine Frau aus einer Nachbarwohnung wurde ins Spital gebracht.