Jakob Seeböck spielt seit mittlerweile 13 Jahren eine der Hauptrollen beim Alpenkrimi „Soko Kitzbühel“. Moderatorin Sasa Schwarzjirg hat den smarten Kommissar zum Interview getroffen. Im Gespräch erzählt der zweifache Familienvater, warum er bis jetzt zu keiner Preisverleihung eingeladen wurde, warum er gerne mal in eine Rolle wie „Hannibal Lecter“ schlüpfen würde und wie er Beruf und Familie vereinbart. Was Society-Events betrifft, nimmt sich Seeböck kein Blatt vor den Mund: „Ich bin nicht so der Networker und wenn mir jemand am A**** geht, sag ich‘s auch.“