1000 Lenker in zehn Stunden kontrolliert

Zu dem Einsatz war es im Zuge eines Planquadrats gekommen. Insgesamt wurden in zehn Stunden etwa 1000 Lenker kontrolliert und 781 Alkomat- bzw. Alkovortests durchgeführt. Acht Personen am Steuer waren der Bilanz der Polizei zufolge durch Alkohol- oder Suchtmittel beeinträchtigt.Der höchste gemessene Alkoholwert waren 1,02 Promille bei einem 37-Jährigen im Bezirk Neusiedl am See. In Summe wurden unter anderem 477 Radaranzeigen erstattet und 245 Organstrafverfügungen ausgestellt. 75 Beamte waren im Einsatz.