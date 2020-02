Der mit Nummer eins gestartete Dreßen sorgte für den ersten deutschen Abfahrts-Sieg auf der Kandahar seit Markus Wasmeier 1992. „Brutal, dass das schon so lange her ist“, sagte der 26-Jährige, der die Heim-Serie fortsetzt. Der mittlerweile mit einem Kreuzbandriss fehlende Dominik Paris hatte beide Abfahrten in Bormio gewonnen, Feuz in Wengen. Mayer siegte in Kitzbühel und nun folgte Dreßen. „Es scheint, dass uns die Heimrennen ganz gut liegen würden. Daheim gewinnen immer schön“, meinte er im ORF-Interview.