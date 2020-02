Kritik von Kärntens Landeshauptmann Kaiser

Kritik an der Veto-Drohung von Kurz kam noch am Samstagvormittag von der SPÖ. Kärntens roter Landeshauptmann Peter Kaiser sieht dadurch Arbeitsplätze sowie die „wirtschaftliche Weiterentwicklung von Regionen und Bundesländern wie Kärnten“ gefährdet. Dass die Bundesregierung einerseits fordere, keine EU-Mittel für die Landwirtschaft zu kürzen und gleichzeitig auf ein Prozent Beitragsleistung beharre, sei schwer argumentierbar, so Kaiser.