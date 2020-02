In Gesprächen mit Audi

Der Anwalt ist in finalen Gesprächen mit Fahrzeughersteller Audi, der nach wie vor auf die Dienste des Metallteileproduzenten mitsamt seinen 200 Mitarbeitern setzt und auch für die Verluste gerade stehen muss, die bei der Abwicklung der Aufträge entstehen. „Es ist beeindruckend, mit welcher Disziplin und Genauigkeit die Beschäftigten hier nach wie vor arbeiten“, schwärmt Rothner, der die Produktion in St. Marien nun erst in vier Wochen schrittweise herunterfahren wird.