In 3:42 Stunden rang der Lichtenwörther den Deutschen Alexander „Sascha“ Zverev im Semifinale mit 3:6, 6:4, 7:6(3), 7:6(4) nieder, der zweite Marathon in Serie nach der Schlacht gegen Rafael Nadal im Viertelfinale. „Das Match gegen Rafa hat viel Substanz gekostet, auch die Partie gegen Zverev“, stöhnt Thiem, „ich werde Samstag fix müde sein. Doch ich bin voller Adrenalin - darum mache ich mir kaum Sorgen, dass ich am Sonntag gegen Novak Djokovic nicht voll da bin.“