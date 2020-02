Wie kann man also durch das Training auf der Platte abnehmen? Anders als beispielsweise beim Laufen werden auf den Platten rund 90 Prozent aller Muskeln gleichzeitig beansprucht. Bei regelmäßigem Training verbrennt man auf der Vibrationsplatte in etwa gleich viele Kalorien wie beim Laufen! Das Training wird also als Ganzkörpertraining angesehen, das maßgeblich beim Muskelaufbau helfen soll. Mehr Muskeln gehen mit einem höheren Stoffwechsel einher und aktivieren den Stoffwechsel.