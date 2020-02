Und das geht in Zeiten wie diesen?

Durchaus erstaunlich ist der Sound des serienmäßigen Akrapovic-Auspuffs. Was da rauskommt, wenn die Klappe aufgeht, ist purer Genuss! Immer wenn beim Test in Doha jemand am Ende der Boxengasse das Gas aufgedreht hat, hoben sich die Köpfe. Dass so ein fetter Sound heutzutage noch erlaubt ist? Erstaunlich. Mal sehen, ob die Bikes, die dann im Frühjahr beim Händler stehen, auch so frei posaunen dürfen.