Wie berichtet, war der Streit zwischen dem 40-jährigen Läufer und dem Hundebesitzer sogar in eine tätliche Auseinandersetzung ausgeartet. In der Hitze des Gefechtes soll der Hundebesitzer ein Taschenmesser gezogen und es gegen den Rivalen gerichtet haben. „Das ist eindeutig eine gefährliche Drohung“, erklärt Pöllinger. Aber den kleinen Hund zu treten, sei auch nicht okay gewesen. „Es ist nur erlaubt, mit den gelindesten zu Gebote stehenden Mitteln eine Gefahrenabwehr zu bewirken“, betont Pöllinger.