Neuer Vorstand

So führt Christian Jauk Sturm als Präsident weiter an. Unter Tränen der Rührung erinnerte sich der Klubchef an seine Kindheit als Sturm-Fan - und begeht nun die nächsten vier Jahre an der Spitze seines Klubs. Drei Personen sind neu im Team: Neben dem bereits kooptierten Michael Münzer (CEO eines Bioindustrieunternehmens) übernehmen Gastro-Größe Wolfgang Nusshold und Susanne Gorny (Neuroth), die erste Dame im Sturm-Vorstand, die Posten von Günter Niederl, Herbert Troger und Robert Adam. Ernst Wustinger übernimmt die Leitung eines neuen Kuratoriums (mit Mitgliedern, Fanvertretern etc.).