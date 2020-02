Österreichs Ski-Herren haben in Garmisch-Partenkirchen ein historisches Debakel erlebt und das schlechteste Riesentorlauf-Ergebnis im Weltcup eingefahren. Beim 27. Weltcupsieg des Franzosen Alexis Pinturault fuhr Manuel Feller abgeschlagen als 28. und einziger der acht gestarteten ÖSV-Athleten in die Punkteränge. „Es ist viel zu wenig, was wir da bieten“, sagte Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher im ORF. „Heute ist ein sehr, sehr schwarzer Tag für den Riesentorlauf-Sport in Österreich.“ Er rang in einer ersten Reaktion nach Erklärungen. „Es gibt Fußballspiele, es gibt Tennis-Finalspiele, die man verliert. Heute haben wir Skifahrer abgeleert.“