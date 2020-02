Der 22-Jährige, der im Herbst 14 Pflichtspiel-Einsätze und seit 2017 91 Matches für die Grün-Weißen absolvierte, steht unmittelbar vor einem Wechsel in die US-Profiliga Major League Soccer (MLS). Am Freitag trainierte der Mittelfeldspieler noch mit Rapid im Trainingslager in Belek, am Wochenende soll der Transfer von den Hütteldorfern auch offiziell bestätigt werden.