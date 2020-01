Zuvor hatte der Tabellenführer Smail Prevljak für ein halbes Jahr leihweise an den belgischen Erstligisten KAS Eupen abgegeben, damit dieser dort Spielpraxis sammeln kann. Der 24-jährige bosnische Stürmer war in der laufenden Saison bei den Salzburgern nur zu fünf Einsätzen (1 Tor) gekommen. Sein Vertrag beim Serienmeister läuft noch bis 2022. In Österreich war der Angreifer bereits 2017/18 an den Ligarivalen Mattersburg verliehen und überzeugte dort mit 16 Ligatreffern. In der Vorsaison gelangen ihm für Salzburg zwölf Pflichtspieltore.