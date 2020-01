Männer behaupten, Muttermilch könne „Stress abbauen“

Diesem Phänomen wollten Wissenschaftler von der Kyambogo-Universität in Uganda und der britischen Universität in Kent auf den Grund gehen. Sie schickten Interviewer in einem ländlichen Gebiet aus, die anonym Männer dazu befragten, wie die Zeitung „NZ Herald“ berichtet. Die Befragten sagten, sie hätten zwar noch nie darüber gesprochen, aber die erotische Laktation, wie die Vorliebe korrekt bezeichnet wird, gebe ihnen Energie. „Es stärkt mich, ich komme zum Mittagessen nach Hause und es baut den Stress eines Arbeitstages ab“, berichtete ein Mann.