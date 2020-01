Am kommenden Donnerstag steht eine Kärntnerin wegen Mordversuchs an ihrer Tochter vor einem Geschworenengericht unter Vorsitz von Richterin Michaela Sanin. Weil sie zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig gewesen sein soll, hat die Staatsanwaltschaft die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt.