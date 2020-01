Die Eisbärenbabys kamen bereits zwischen Weihnachten und Neujahr zur Welt und „machen sich großartig“, wie das „Marineland“ in Antibes an der Côte d‘Azur am Donnerstag mitteilte. Wegen der hohen Sterblichkeitsrate von Eisbär-Jungtieren nach der Geburt wurde das Ereignis laut Zoodirektor Pascal Picot erst jetzt bekannt gegeben.