Um den extrem bevölkerungsdichten Gaza-Streifen, in dem zwei Millionen Menschen auf einer Fläche so groß wie zwei Drittel Wiens leben, zu entlasten, sollen laut Trumps Plan in neue Siedlungen in der Wüste Sinai investiert werden. Wo sich beide Experten im Studio einig sind, ist, dass die wirtschaftlichen Versprechen Trumps und Netanjahus an Palästina die eigentlichen Unsicherheiten der Menschen nicht lösen.