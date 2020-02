330 Wahlvorschläge - die hat die Hauptwahlkommision für die anstehende Wirtschaftskammerwahl Anfang März nun offiziell abgesegnet! 13 wahlwerbende Gruppen sind am Start - die NEOS, wie berichtet, wegen Formfehlern in dezimierter Zahl. So mancher Kandidat gilt schon jetzt als gewählt.