Grünes Licht für XXXLutz Pläne? Es gab viele enttäuschte Gesichter, als der Gestaltungsbeirat im Dezember gegen den Umzug des Möbelhauses von der Goethestraße an die Donaulände stimmte. Am 10. Februar geht es nun in die nächste Runde – jedoch nicht ohne vorhergehende Spannungen zwischen den Politikern.