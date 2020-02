Nächste Woche wären in Saalbach zwei Herren-Europacup-Abfahrten auf dem Plan gestanden. Quasi als Generalprobe für die Weltcup-Speed-Rennen, die die Glemmtaler am 13. und 14. Februar von China übernommen haben. Doch aufgrund der Wetterprognosen werden die Europacups abgesagt und auf März verschoben. Das verschafft Luft in der Weltcup-Vorbereitung.