Transportkisten in Autowerkstatt

Im September 2019 wurden die entwendeten Transportkisten in einer Autowerkstatt in Linz ohne Inhalt aufgefunden. In weiterer Folge konnten ein 30-jähriger Linzer und ein 43-jähriger georgischer Staatsangehöriger aus Linz als dringend tatverdächtig ausgeforscht werden. Der 43-Jährige war als Zusteller für die Zustellbasis tätig.