Eine Taxifahrt von Zürich in der Schweiz nach Lech am Arlberg ist am Freitag völlig eskaliert. Die Fahrgäste - ein Ehepaar aus London - gerieten mit dem Lenker und dessen Begleiterin wegen lauter Musik in Streit, es kam zu Handgreiflichkeiten und sogar zu einem Biss in die Nase des Fahrgastes!