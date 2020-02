Geringe unmittelbare Auswirkungen auf Österreich

Die unmittelbaren Auswirkungen auf Österreich sind jedenfalls gering. Großbritannien ist unser neuntwichtigster Handelspartner (siehe Grafik unten). Die Exporte legten 2019 zwar noch um über neun Prozent zu. Doch erstens war das Jahr davor schwach, und zweitens entfällt ein Großteil auf die bei Magna in Graz erzeugten Pkw (Mini und Jaguar), die auf die Insel gingen. Christian Kesberg, WKO-Mann in London: „Das sind 20 Prozent unserer Gesamtexporte.“ Dazu kommt, dass es viele Vorziehkäufe gab, weil Importeure ihre Lager füllten. Auf das Wachstum in Österreich hat der Brexit nur Auswirkungen in der Größenordnung von 0,1 Prozent, so das Wifo.