In Oetz brodelt es schon länger: So erfreulich die Nachbesetzung der Arztstelle ist, so umstritten ist die Lage der künftigen Praxis, nämlich am Dorfrand. Die Bürgerinitiative (BI) „Lebenswertes Ötz“ kritisiert die Vorgehensweise der Gemeindeführung öffentlich, Möglichkeiten im Ortszentrum habe man „vermurkst“.