Um sich eine der begehrten Medaillen zu sichern, muss Prader unzählige Stunden zum Üben investieren. „Vor den WorldSkills hatte ich über 700 Trainingsstunden. Am wichtigsten ist das Programmieren der Steuerung, aber auch die Bewerbsprache Englisch muss man üben.“ Trainingszeit fällt meist in die Freizeit des jungen Elektrotechnikers. Zuhause in seiner Garage hat er sich einen Ort dafür eingerichtet. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das Trainingscenter in Wien zu nützen. Jedem Teilnehmer stehen außerdem Experten der Wirtschaftskammer zur Seite. „Und die Firma unterstützt mich auch. Ohne sie wäre das nicht möglich.“