Die Palästinenser sind auf der jahrzehntelangen Verliererstraße schließlich vollends in der Sackgasse gelandet - die Folge einer sklerotisch gewordenen Politiker-Elite, die mit der neuen Zeit und den veränderten Umständen nicht Schritt halten konnte. Fehler reihte sich an Fehler, und es fehlte vor allem eine offensive innovative Politik. Trump und Netanyahu haben nun die Gelegenheit beim Schopf gepackt und vollendete Tatsachen geschaffen: Israel bekommt darin alles, was nicht ohnehin längst Realität ist - und die Palästinenser bekommen Versprechungen im Falle ihres Wohlverhaltens.