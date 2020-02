In den starken Momenten des Albums fühlt man vor allem den Schmerz, den Tomlinson auf diesem Werk nach den vielen Krisen zu verarbeiten hatte. „Don’t Let It Break Your Heart“ und „Two Of Us“ schlagen textlich in eine sehr emotionale Kerbe und dienen vordergründig zur Trauerbewältigung. Die hohe Qualität einzelner Nummern zieht sich leider nicht über das volle Album. In den schwächeren Phasen trauert er um die behutsame Vergangenheit im Bandkontext, was einmal mehr deutlich bezeugt, dass sich Tomlinson mit der Trennung von One Direction am schwersten tat. „Walls“ klingt im Großen und Ganzen wie die Reifeprüfung eines unscheinbaren Jungen im Dorf, der sich damit auf in die große Stadt macht, um dort in eine neue urbane Rolle schlüpfen zu können. Auf seinem Solodebüt erreicht er nicht die Genialität eines Harry Styles, ist aber wesentlich authentischer und greifbarer als seine Ex-Kollegen. Die große Reifeprüfung steht aus, aber auf diesem Werk lässt sich eine ernsthafte Solokarriere definitiv aufbauen.