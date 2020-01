Wie die Grünen am Freitagnachmittag „mit großem Bedauern“ mitteilten, wird Thimo Fiesel seine Funktion als Generalsekretär nur noch bis Ende April ausüben und sich danach zurückziehen. „Als Vater von drei kleinen Kindern und mit Familie und Lebensmittelpunkt in Tirol ist sein Schritt für mich persönlich nicht unerwartet und gut nachvollziehbar. Ist dieser Job an der Schlüsselstelle der Grünen Partei in Wien doch extrem zeitintensiv“, erklärte Grünen-Chef Werner Kogler.