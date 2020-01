2019: Weniger Eier, aber mehr Hühnerfleisch

Die Legehennen in meldepflichtigen Geflügelbrütereien Österreichs haben voriges Jahr 125,3 Millionen Eier gelegt. Das ist ein Rückgang von drei Prozent gegenüber 2018. Geschlachtet wurden mit 90,7 Millionen Hendln um 5,8 Prozent mehr als 2018. Dabei wurden 115.500 Tonnen Hühnerfleisch in Herrichtungsform produziert, was einer Zunahme um 5,4 Prozent entspricht, so die Statistik Austria am Freitag.