Spitzenkandidat Wolfgang Ecker, Obmann des Wirtschaftsbundes NÖ, hat sein Team für die WKNÖ-Wahlen Anfang März präsentiert: „Wir waren noch nie so breit aufgestellt, wie bei dieser Wahl. Nur der Wirtschaftsbund hat 1460 Kandidatinnen und Kandidaten für Wahlen in 94 Fachorganisationen. Wir kommen aus allen NÖ-Bezirken und sind in allen Branchen vertreten.“ Direktor Harald Servus zu den Wahlzielen: „Wir wollen die Wahlbeteiligung halten, eine klare Mehrheit erreichen und alle Fachgruppen-Obleute und Spitzenfunktionäre stellen.“