„E-Zigaretten-Epidemie“: Bereits über 60 Tote

Im Kampf gegen die „E-Zigaretten-Epidemie“ haben die US-Behörden mittlerweile den Verkauf bestimmter Aromen verboten und auch das Mindestalter für den Kauf erhöht. Der US-Gesundheitsbehörde CDC zufolge starben bereits mehr als 60 Menschen, die Zahl der Erkrankten liegt demnach bei mehr als 2600 Fällen. In Deutschland und auch europaweit ist bisher kein ähnlicher Anstieg von Lungenschädigungen bekannt. Die Beschwerden scheinen sich auf Nutzer in Nordamerika zu beschränken. Die Zusammensetzungen der Wirkstoffe von E-Zigaretten ist in Europa strenger reguliert als in den USA.