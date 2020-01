Die eingefleischten EU-Gegner unter den britischen Europaabgeordneten haben kurz vor dem Brexit ihren Auszug aus dem EU-Parlament zelebriert. Eine Abordnung aus Abgeordneten der Brexit Party marschierte mit einer britischen Flagge und einem Dudelsackpfeifer an der Spitze am Freitagvormittag vor das Gebäude in Brüssel, um dann später einen Zug nach London zu besteigen. Auf einem mitgeführten Schild stand in goldenen Lettern „Brexodus Express“.