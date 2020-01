Bundesheer und die EU unterstützen Heimreise

Er hat Hoffnung: Auf eine Reisewarnung kommt es juristisch für einen Rücktritt wegen „Wegfalles der Geschäftsgrundlage“ nicht an. Indes wurden Details über die Rückreise von mehreren Österreichern bekannt, die sich in der Virus-Krisenprovinz in China aufhalten. Sie sollen in der Nacht auf Sonntag mit Unterstützung von EU und Heer heimfliegen.