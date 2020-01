Lage könnte sich noch weiter verschärfen

Canberra liegt im Australian Capital Territorium - so heißt die Region um die Hauptstadt. Es wurde befürchtet, dass sich die Flammen über die Grenze in den Bundesstaat New South Wales ausbreiten. Laut Feuerwehr wurden am Freitag dort noch mehr als 50 Brände gezählt. In einigen Gegenden wurde mit einer Hitze von mehr als 40 Grad Celsius am Wochenende gerechnet, was die Lage verschärfen könnte.