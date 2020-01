Gleich in der Früh wurden die 49er als einzige Klasse auf das Wasser geschickt. Der Wind ließ sich zu Beginn allerdings noch Zeit und kam erst nach einer Stunde auf. Allerdings aber nur kurz und heftig, sodass die Boote wieder an Land geschickt werden mussten. Im zweiten Versuch klappte es dann doch und das YC Bregenz-Duo Benjamin Bildstein und David Hussl fuhr in zwei Wettfahrten einen zwölften und einen ersten Platz ein.