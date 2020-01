„2013 hatten wir in Kärnten noch 160 Biber, jetzt sind es bereits 664“, berichtet Landesrat Martin Gruber, der nun eine Verordnung zur „gezielten Entnahme“ von Problembibern fordert. Der Entwurf soll jetzt bis Mitte März in die Begutachtung geschickt werden und dann spätestens im Herbst in Kraft treten.