Das darf man im Februar nicht in Wien verpassen

#Körperwelten

Noch bis 9. Februar hat man die einmalige Möglichkeit, die Ausstellung „Körperwelten - Eine Herzenssache“ in der Wiener Stadthalle zu besuchen. Es warten tiefe Einblicke in die Anatomie des menschlichen Körpers. Thematischer Schwerpunkt der Ausstellung ist das Herz mit seinem weit verzweigten Gefäßsystem. Die Plastinate, die von Gunther von Hagens präpariert werden, nachdem Menschen sich bereit erklären, ihren Körper nach deren Tod zur Verfügung zu stellen, gewähren einen einzigartigen und realen EInblick in den menschlichen Körper. Tipp: Am Wochenende unbedingt vorher reservieren!

Wo: 15., Roland-Rainer-Platz 1