Dreister Betrug rund um Luxusuhren in Wien: Beim Verkauf mehrerer hochpreisiger Uhren an einen Juwelier in der Wiener City zockte das bis dato unbekannte Pärchen sein Opfer gnadenlos ab. Per Bitcoin bezahlte das Duo zunächst die Chronometer, nachdem es das Geschäft verlassen hatte, musste der Verkäufer jedoch feststellen, dass die Überweisung rückgängig gemacht worden war …